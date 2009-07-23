СЕС виявила сірчистий ангідрид у пробах повітря в Мелітополі

Фахівці Мелітопольської міської санепідемстанції виявили в пробах повітря, узятих у Мелітополі в місцях, де сьогодні вранці було розпилено невідому речовину, сірчистий ангідрид.

Як повідомили УНІАН у Запорізькій обласній СЕС, виїхавши на місце події, фахівці Мелітопольської СЕС відібрали проби повітря в квітковому павільйоні на вул. Кірова та ще на трьох об`єктах торгівлі: в універсамі на вул. Кірова, продовольчому магазині "Супутник" і квітковому магазині "Чарівна квітка", де невстановлені особи розпилили речовину невідомого походження.

"У пробах повітря магазина "Супутник" виявлено вміст сірчистого ангідриду з концентрацією 1,5 міліграм/кубометр. У квітковому павільйоні виявлено вміст сірчистого ангідриду з концентрацією 1,0 міліграм/кубометр", - повідомили в облСЕС, зазначивши, що "повторними лабораторними дослідженнями повітря цих приміщень вміст сірчистого ангідриду не виявлено".

Довідка УНІАН. Сірчистий ангідрид (сірки двоокис, оксид сірки) - безбарвний газ з характерним різким запахом. У природі зустрічається у вулканічних газах, добре розчиняється у воді з утворенням сірчистої кислоти. Основна сфера застосування SO2 - виробництво сірчаної кислоти; застосовується в паперовій і текстильній промисловості, а також для сульфатації овочів і фруктів. Велика теплота випаровування і легка конденсованість дають змогу використовувати його в холодильній техніці. Сірчистий ангідрид токсичний, у легких випадках отруєння зумовлює кашель, нежить, сльозотечу, відчуття сухості в горлі, осиплість, біль у грудях; у разі гострих отруєнь середньої тяжкості також з`являються головний біль, запаморочення, загальна слабкість, біль під грудьми; під час огляду - ознаки хімічного опіку слизових оболонок дихальних шляхів. Максимально допустима середньодобова концентрація в населених пунктах не повинна перевищувати 0,15 міліграм/кубометр.