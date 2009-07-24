Погода на суботу

25 липня на території України за прогнозами синоптиків буде мінлива хмарність. Вночі у західній частині пройдуть окремі короткочасні дощі з грозами, вдень в західних, північних та Вінницькій областях можливі грозові дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с; на решті території без опадів. Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°, в західних областях 19-24°; в південній та східній частині вночі 20-25°, вдень 33-38°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи, в окремих районах град, шквали 17-22 м/с. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 17-22°, вдень 27-32°. По м. Києву температура вночі 19-21°, вдень близько 30°.

24 липня температура води в Чорному та Азовському морях 21-27°, поблизу Одеси 18°, у Дніпрі біля Києва 23°.