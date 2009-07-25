Кількість дітей, отруєних в оздоровчому комплексі на Донеччині зросла до 18

До 18 осіб зросла кількість дітей, які отруїлись в санаторно-оздоровчому комплексі у місті Святогорськ Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 23-24 липня з Обласного дитячо-молодіжного санаторно-оздоровчого комплексу до інфекційного відділення дитячої лікарні міста Краматорськ із симптомами харчового отруєння були госпіталізовані 18 дітей.

На сьогодні перебіг захворювання госпіталізованих - легкого ступеню тяжкості.

Фахівцями обласної та районної СЕС в осередку здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.

Як повідомляв УНІАН, впродовж дня 23 липня було госпіталізовано сімох, а впродовж дня 24 липня – ще вісьмох дітей віком від 7 до 14 років із підозрою на захворювання харчовою токсикоінфекцією.

Всього в комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс» Донецької обласної ради перебуває на відпочинку 399 дітей (10 загонів), на харчоблоку працює 30 осіб.