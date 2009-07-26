Тимошенко: можна забезпечити курс 6-6,5 грн. за долар
21:42, 26 липня 2009Суспільство
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... при правильній політиці Нацбанку
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що при правильній політиці Національного банку можна забезпечити курс на рівні 6-6,5 грн. за долар США.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ефірі телеканалу ICTV.
"Я можу ще раз сказати, що якби справді по-іншому вести політику Нацбанку, то усі макроекономічні показники, фінансове становище країни говорять про те, що гривня має бути 6-6,5 за долар… Це означає, що в нас є шанс, при правильній політиці, поставити гривню на місце", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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