У міліції дві версії підриву автомобіля в Одесі

Експерти-піротехніки проводять експертизу, щоб визначити тип пристрою, що спровокував сьогодні об 11.00 вибух під днищем автомобіля «Вольво», орендованого Представництвом з управлінню комунальною власністю Одеси.

Про це повідомила УНІАН співробітниця сектору по зв`язках з громадськістю Одеського міськуправління внутрішніх справ Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА.

Криміналісти відпрацьовують дві версії вибуху, уточнив заступник начальника міськуправління міліції Владимир БОСЕНКО. Згідно з першою, це - хуліганство, “друга версія пов`язана зі службовою діяльністю керівництва Представництва з управління комунальною власністю”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль одного з міськуправлінь. Вибухом пошкоджено бампер, решітку, частину вікон «Вольво». Жертв немає - об 11.00, коли прогримів вибух, в автомашині не було ні водія, ні співробітників міськуправління.