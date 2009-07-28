Укргазбанк відмовився в строк викупити свої облігації, запропонувавши їх утримувачам безпрецедентно жорсткі умови реструктуризації боргу.

3 серпня наступає дата оферти (дострокового викупу) по облігаціях серії «C» Укргазбанку. Папери були випущені в жовтні минулого року на суму 300 млн. грн. За інформацією «ДЄЛА», більшість інвесторів пред`являть їх до дострокового погашення, але Укргазбанк відмовляється викупити свої облігації в передбачений термін.

Враховуючи, що з середини липня понад 80% акцій фінустанови належить уряду, можна говорити про можливий дефолт за зобов`язаннями держбанку, пише видання.

Укргазбанк вже оголосив про реструктуризацію заборгованості на жорстких умовах — виплату пропонують розстрочити на три роки. Як бонус Укргазбанк готовий підвищити прибутковість облігацій з первинних 16% до 17% річних. Така поступка з боку емітента навряд чи порадує інвесторів, оскільки прибутковість за більшістю реструктуризованих бондів зараз перевищує 25%. Основні суми платежів Укргазбанку припадуть на серпень цього року (20% загального боргу) і 2010 рік (36%). Учасники ринку відзначають, що запропоновані Укргазбанком умови реструктуризації є дуже жорсткими. «Фінустанова пропонує погашати свої зобов`язання протягом трьох років. В Україні ще не було таких умов реструктуризації — максимум півтора роки. Фактично Укргазбанк хоче зробити новий випуск», — каже старший аналітик інвесткомпанії Astrum Investment Management Сергій Фурса. Укргазбанк вже допустив технічний дефолт за своїми зобов`язаннями: 16 липня банк не виконав оферту за облігаціями серії А на 100 млн. грн. і також зараз проводить реструктуризацію.

Минулого тижня Нацбанк викупив облігації внутрішньої державної позики (ОВГЗ), внесені Кабміном до статутного фонду Укргазбанку, забезпечивши фінустанову 1 млрд. грн. ресурсів (всього в рамках рекапіталізації банк має одержати від уряду 3,1 млрд. грн.), нагадує ДЄЛО. Проте фінустанова не поспішає розплачуватися з утримувачами облігацій, посилаючись на те, що ці гроші мають особливе призначення, а саме погашення зобов`язань перед вкладниками — фізичними особами по депозитах.