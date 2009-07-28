Син керівника Держдепартаменту з виконання покарань потрапив під обстріл

На Прикарпатті невідомі обстріляли компанію, в якій відпочивав молодший син керівника Державного департаменту з питань виконання покарань Василя КОЩИНЦЯ.

Про це повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області.

28-річний син В.КОЩИНЦЯ, теж Василь, разом з компанією молодих людей приїхав на відпочинок на Прикарпаття на джипі. Вони відпочивали поблизу села Мізунь Долинського району в горах Бескидах, неподалік річки Мізунька. За словами постраждалих, 23 липня близько 22-ї години їх обстріляли з автомобіля невідомі, повідомили в ЦЗГ.

За інформацією правоохоронців, сьогодні в реанімаційному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні від вогнепального поранення в голову померла 25-річна дівчина з обласного центру, яка була обстріляна того вечора.

Нині тривогу медиків викликає стан ще однієї молодої жінки, котра знаходиться на восьмому місяці вагітності.

У зв’язку з цією подією порушено кримінальну справу. Спочатку правоохоронці порушили справу за ст.121 ч.1 (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) і 296 ч.4 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). Після смерті однієї із постраждалих кримінальну справу сьогодні перекваліфікують, сказали в ЦЗГ.

Правоохоронці працюють над виявленням очевидців трагедії, відтворенням події, перевіряють усі версії скоєного. Проводиться судово-медична, балістична, судово-імунологічна експертизи та інші експертизи.

За неофіційною інформацією, постраждалий В.КОЩИНЕЦЬ висловив три ймовірні версії того, що сталося: пов’язані вони або з його бізнесовою діяльністю, або з батьковою роботою на чолі Держдепартаменту з питань виконання покарань, або з випадковими пострілами п’яних браконьєрів.

Начальник Долинського райвідділу міліції Віталій ІЛЬЧИШИН від коментарів щодо стрілянини утримується.