У Кіровограді вже у шістьох людей підозрюють тропічну малярію

У Кіровограді за останні півтора тижні зафіксовано вже шостий випадок підозри захворювання людини на тропічну малярію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області, 27 липня з симптомами, характерними для даної хвороби, до інфекційного відділення міської лікарні №1 було госпіталізовано 23-річну бортпровідницю авіакомпанії «УРГА», яка повернулася з республіки Чад. Стан хворої - середнього ступеню тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, 20-26 липня з аналогічним діагнозом у Кіровограді були госпіталізовані п’ятеро працівників авіакомпанії «УРГА», які нещодавно повернулись з Конго та Чаду.