Україна і Білорусь проводять навчання протиповітряної оборони

Сьогодні Україна и Білорусь проводять двостороннє командно-штабне тренування органів управління та чергових сил протиповітряної оборони.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, в ході навчання відпрацьовуються питання управління черговими силами з протиповітряної оборони видів збройних сил обох держав. Зокрема, порядок організації взаємодії при оповіщенні та обміні інформацією про повітряну обстановку та наданні допомоги повітряним судам за форс-мажорних обставин.

Для створення реальної повітряної обстановки з українського боку залучено екіпаж літака Ан-26 з аеродрому “Бориспіль”. Білоруська сторона представлена екіпажем Су-27 з аеродрому Барановичі, а також визначеними білоруським командуванням бойовими розрахунками командних пунктів та черговими силами з протиповітряної оборони.

За задумом дій сторін, обидва повітряні судна під час виконання польотних завдань імітують часткову відмову засобів радіонавігації та радіозв’язку вздовж державного кордону.

Як повідомили в Міноборони, також подібні навчання з 2005 року щорічно проводяться спільно з військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони Збройних сил Російської Федерації.