Мер Донецька написав експертам УЄФА звіт

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО написав експертам УЄФА звіт про нинішній стан підготовки міста до проведення фінального туру чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Учора ввечері, в десять хвилин на дванадцяту, я підписав першу відповідь на питання УЄФА, які сьогодні передано до Києва для експертів Європейського футбольного союзу», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, уточнивши, що його лист містить «частину гарантій» для УЄФА. У листі він охарактеризував хід підготовки міста до чемпіонату станом на кінець липня. У наступному листі, який має бути відправлений до листопада, мер повинен буде «повністю відповісти на всі питання, які поставив президент УЄФА».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО нагадав, що для Донецька «залишається серйозне питання розміщення сім`ї і гостей УЄФА на території міста під час Євро-2012».

Тому місто сьогодні щільно зайняте розв’язанням цієї проблеми, запевнив він. Так, уже відновлено будівництво другої черги 5-зіркового готелю «Вікторія», і в першому півріччі 2011 року його буде здано в експлуатацію із 139 номерами високої комфортності. Також є домовленість з інвестором про добудову до восьми діючих поверхів готелю «Централь» ще чотирьох поверхів. Крім того, торговий-офісний центр «Грін-плаза» буде перепрофільовано в торгово-готельний центр.

«Ми вирішили з інвесторами перепрофілювати торговий-офісний центр «Грін-плаза» в торгово-готельний центр з додатковою кількістю 190-200 номерів комфортністю 4 зірки, - повідомив мер. - І сьогодні вже готельна мережа Rixos приступила до проектних робіт з перепланування і перепроектування цього об`єкту».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО також повідомив, що міська влада сьогодні проводить переговори з тими, що всіма є 16 готелями, «щодо яких ми повинні визначитися в підписанні гарантій і договорів з фірмою TUI Travel, яка займається розміщенням гостей й учасників Євро-2012». Він уточнив, що фірма TUI Travel уповноважена керівництвом УЄФА представляти інтереси Європейського футбольного союзу в готельному бізнесі під час Євро-2012.