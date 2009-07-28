Міносвіти допоможе абітурієнтам з високим балом тестування

Цього року найбільше обдарованих абітурієнтів вступили у провідні університети Києва та Львова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, зокрема, найбільше талановитих абітурієнтів, які найкраще склали тестування, вступили до Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут” та Львівського національного університету ім. І.Франка.

Як наголосив міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК, МОН здійснюватиме супровід дітей, які набрали 200 балів з двох і більше предметів під час проходження тестування, та сприятиме обдарованим дітям під час вступної кампанії.

За даними Міносвіти, найбільше обдарованих абітурієнтів навчатиметься у КНУ ім. Т.Шевченка. Сюди вступило 32 абітурієнти з найвищими балами ЗНО. А загалом у різних університетах столиці планують навчатися 43 абітурієнти з найвищими балами.

Також престижними серед найкращих абітурієнтів виявилися вищі навчальні заклади Львова.

За даними Міносвіти, найпопулярнішими напрямками навчання є міжнародні відносини, економіка, фізика, математика, медицина, юридичні та філологічні науки.