Білорусь хотіла б такий торгівельний режим з ЄС, як США, Канада чи Японія
У Брюсселі засідала Трійки ЄС-Білорусь
|Сергій МАРТИНОВ
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції після засідання Трійки ЄС-Білорусь міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ.
“Дві сторони розуміють потребу працювати разом і хочуть активніше працювати разом”, - сказав він.
С.МАРТИНОВ зазначив, що у Мінська, як і у Брюсселя, є певні очікування щодо посилення двосторонньої співпраці.
Відповідаючи на запитання щодо перспективи спрощення візового режиму та економічного співробітництва, С.МАРТИНОВ зазначив, що спрощення візового режиму є завжди пріоритетним питанням.
“Наші громадяни не можуть прийняти те, що вони мають платити удвічі більше за візи, ніж сусіди, і проходити тривалу процедуру (отримання віз)”, - сказав він.
Стосовно економічної співпраці між Білоруссю і Євросоюзом С.МАРТИНОВ зазначив, що Білорусь хотіла б отримати такий торгівельний режим з ЄС, як США, Канада чи Японія.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулося засідання Трійки ЄС-Білорусь на рівні міністрів закордонних справ.