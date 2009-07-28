Білорусь хотіла б такий торгівельний режим з ЄС, як США, Канада чи Японія

Білорусь хоче активніше співпрацювати з Європейським Союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції після засідання Трійки ЄС-Білорусь міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ.

“Дві сторони розуміють потребу працювати разом і хочуть активніше працювати разом”, - сказав він.

С.МАРТИНОВ зазначив, що у Мінська, як і у Брюсселя, є певні очікування щодо посилення двосторонньої співпраці.

Відповідаючи на запитання щодо перспективи спрощення візового режиму та економічного співробітництва, С.МАРТИНОВ зазначив, що спрощення візового режиму є завжди пріоритетним питанням.

“Наші громадяни не можуть прийняти те, що вони мають платити удвічі більше за візи, ніж сусіди, і проходити тривалу процедуру (отримання віз)”, - сказав він.

Стосовно економічної співпраці між Білоруссю і Євросоюзом С.МАРТИНОВ зазначив, що Білорусь хотіла б отримати такий торгівельний режим з ЄС, як США, Канада чи Японія.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулося засідання Трійки ЄС-Білорусь на рівні міністрів закордонних справ.