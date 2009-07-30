Що буде з єврооблігаціями Нафтогазу?

Невизначеність щодо долі єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» в даний час зберігається.

Таку думку висловив УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

На його думку, заява виконуючого обов`язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО свідчить, що уряд залишає за собою право дати задній хід процесу реструктуризації у разі різкої реакції ринку. На тлі інформації про реструктуризацію вартість єврооблігацій «Нафтогазу» вже знизилася з 92% до 70%-75% від номіналу, повідомив аналітик. За його оцінками, вона має подальший потенціал падіння.

При цьому, додав аналітик, «реструктуризація квазісуверенної заборгованості ускладнить для України і квазісуверенних позичальників повернення на первинний ринок в 2010 році, що має бути враховане урядом в процесі ухвалення рішення».

Крім того, С.ФУРСА вважає ще одним негативним моментом реструктуризації ускладнення реалізації брюссельських домовленостей з ЄС, оскільки розділення «Нафтогазу» на компанії з різним видом операційної діяльності (видобуток, транзит і торгівля імпортним газом) стане неможливим на термін обігу нових паперів. На його думку, уряд не готовий до конфронтації з міжнародними інвесторами, зокрема, в процесі переговорів з МВФ.

Таким чином, аналітик рекомендує інвесторам «зайняти жорстку позицію в переговорах з урядом і добиватися або погашення єврооблігацій в строк, або максимально лояльних умов реструктуризації».

Як повідомляв УНІАН, в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ сьогодні заявив, що Міністерство фінансів планує найближчим часом почати переговори з кредиторами НАК «Нафтогаз України» про реструктуризацію боргів компанії.

«В принципі, ми вже починаємо (переговори – УНІАН). Як вони завершаться, подивимося», – сказав він.

І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що закон України про Держбюджет передбачає перегляд умов з кредиторами НАК «Нафтогаз України», які діяли на 1 січня цього року.