У Ялті впав мотодельтаплан: п'яна пасажирка вижила

Одна людина загинула, ще одна - травмована в результаті падіння мотодельтаплану в Чорне море в Ялті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму, трагедія сталася в районі Масандрівського пляжу, на відстані 700 метрів від берега.

«Пілот, 1962 року народження, загинув на місці», – повідомили рятувальники, додавши, що причина загибелі з`ясовується.

Пасажирку – жительку Запоріжжя, 1984 року народження – доставлено до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою і забоєм грудної клітки. Дівчина перебувала в стані алкогольного сп`яніння, повідомили в МНС.

Приналежність мотодельтаплану встановлюється.