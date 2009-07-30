Процес створення єдиної православної церкви в Україні не зупинити - Філарет

Процес зближення існуючих на сьогодні в Україні православних церков та їх об’єднання в Єдину помісну православну церкву вже не можна зупинити.

Про це в інтерв`ю УНІАН сказав Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.

“Процес зближення вже йде, і які б сили не протидіяли цьому, його вже не можна зупинити”, - підкреслив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату.

За його словами, будь-які спроби обмеження прав УПЦ Московського патріархату будуть тільки віддаляти її від Москви та наближати до УПЦ Київського патріархату.

“Звичайно, Патріарх КИРИЛ хоче зупинити цей процес, але чи зможе він це зробити, і чи не призведуть його спроби до протилежного результату?”, - сказав Патріарх ФІЛАРЕТ.

“В подальшому, звичайно, все буде залежати від самої УПЦ МП – чи захоче вона йти дорогою об’єднання та створення Єдиної помісної церкви”, - додав він.

У зв’язку з цим Патріарх ФІЛАРЕТ зазначив, що в УПЦ МП сьогодні існує велика група людей, які виступають за надання цій церкві автокефалії та її подальше зближення з УПЦ Київського патріархату.

Як повідомляв УНІАН, Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ під час свого перебування в Києві заявив, що автокефалія Української православної церкви сьогодні є не на часі. «Київ – це наш Єрусалим і Константинополь – серцевина нашого життя. Можна закрити очі на тисячолітню історію. Але автокефалія - це не відмова від історії», - сказав він і додав, що автокефалія – це відмова від основ церкви.