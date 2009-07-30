До Одеського припортового вже прицінюються 9 компаній

На документи для участі в конкурсі з продажу Одеського припортового заводу (ОПЗ) зробили запит дев’ять компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов`язки голови Фонду державного майна України Дмитро ПАРФЕНЕНКО.

За його словами, серед тих, хто виявили зацікавлення до ОПЗ є великі компанії-нерезиденти.

«Якщо раніше були розвідники, то тепер з`явилися й ваговики, зокрема, нерезиденти», – відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод». Згідно з повідомленням, початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після його оголошення.

Нагадаємо, конкурс з продажу 99,52% акцій Одеського припортового заводу раніше планували провести 20 травня 2008 року. Проте Рада національної безпеки й оборони України 16 травня 2008 р. заборонила уряду і Фонду державного майна України здійснювати приватизацію державних пакетів акцій енергокомпаній, Одеського припортового заводу і деяких інших підприємств. Рішення РНБО було введено в дію указом Президента.

7 липня 2008 року В.ЮЩЕНКО своїм указом знову призупинив дію розпорядження Кабміну про приватизацію Одеського припортового заводу.

У листопаді 2008 р. В.ЮЩЕНКО визнав таким, що втратив чинність свій указ від 7 липня.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м.Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження й перевантаження аміаку.