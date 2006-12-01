У Криму рейдерством займаються 12 організованих бізнес-груп

В Автономній Республіці Крим 12 організованих бізнес-структур займаються рейдерством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прокурор Криму Віктор ШЕМЧУК сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

""Рейдерство" - це абсолютно нове слово, яке з`явилося в лексиконі з недавніх часів, причому, що цікаво, ми іноді його використовуємо, не завжди знаючи, що це таке. В Англії рейдерами називали військові кораблі, які одержували від королеви дозвіл грабувати торгові судна інших країн, з якими Англія перебувала у стані війни, - сказав кримський прокурор. - Хто у нас освятив рейдерів, хто у нас надав ліцензію рейдерам на розкрадання - мені про це невідомо".

При цьому В.ШЕМЧУК зазначив, що всім зрозуміло: рейдери - це організовані злочинні бізнес-угруповання. "Тому що проводити такі великомасштабні операції або бойові акції, які проводять рейдери в Криму, - це треба мати добре економічне підгрунтя", - додав прокурор Кримської автономії. За його словами, сьогодні органами прокуратури розслідується 5 кримінальних справ за фактом силового захоплення представниками різних структур майна інших суб`єктів підприємницької діяльності. "Нам відомо 12 таких підприємств, які займаються силовим захопленням інших суб`єктів власності", - заявив В.ШЕМЧУК.