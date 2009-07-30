Кордон з Білоруссю не встигає пропускати потік транспорту

Влітку на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Нові Яриловичі", що на Чернігівщині, кількість транспорту утричі перевищує його проектну спроможність.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі митниці.

За даними митної статистики, протягом останніх п`яти років кількість легкового автотранспорту, що переміщується через пункт пропуску, зросла майже у 2 рази (2003 рік - 177 тис. од., 2008 рік – 335 тис. од.), а у літні місяці кількість транспорту у понад 3 рази перевищує його проектну пропускну спроможність.

Особливо напруженою стає ситуація у літній період, коли громадяни Республіки Білорусь, Російської Федерації та країн Балтії виїжджають у південні райони України на відпочинок. Так, наприклад, при проектній пропускній спроможності за добу для громадян 5 тис. осіб, легкових автомобілів – 500 одиниць, вантажних автомобілів – 100, автобусів – 50, пікові добові навантаження у червні-липні 2009 року складають близько 12,5 тисяч громадян, 2115 легкових та 282 вантажних автомобілів, 150 автобусів.

За словами т. в. о. заступника начальника митниці Анатолія ГАЛАНІНА, щоб ситуація залишалась стабільною, керівництво Чернігівської митниці та прикордонного загону збільшили штатну чисельність своїх підрозділів, створили додаткові робочі місця на смугах руху "зелений коридор" та у мобільному комплексі прикордонного контролю "Поток-А". Також керівництво митного посту і відділу прикордонної служби здійснює постійний контроль за навантаженням напрямків руху та, в залежності від ситуації, оперативно перерозподіляє особовий складу у межах пункту пропуску.

"Ці заходи дозволили на сьогоднішній день практично викорінити таке явище, як черги транспортних засобів перед пунктом пропуску. Так, збільшення кількості легкових транспортних засобів, що очікують перетину кордону, до 20 одиниць вже вважається надзвичайною ситуацією", - сказав А.ГАЛАНІН.

Міжнародний автомобільний пункт пропуску “Нові Яриловичі” – найпотужніший серед пунктів для автомобільного сполучення на українсько-білоруському кордоні.