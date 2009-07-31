Київенерго погрожує відключити Київводоканалу насоси

11:25, 31 липня 2009
Суспільство
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Борг - 50 мільйонів

Київ. 31 липня. УНІАН. АК “Київенерго” через борги погрожує з 5 серпня відключити ВАТ “АК “Київводоканал” насосні агрегати.

Як повідомляє прес-служба АК “Київенерго”, компанія звернулася до ВАТ «АК «Київводоканал» з вимогою негайно укласти договір щодо експлуатації насосного обладнання для підкачування холодної води та сплати боргу у розмірі 50 млн. грн. за його використання.

“В разі відмови “Київводоканалу” виконувати вимоги законодавства, “Київенерго” буде вимушена з 5 серпня відключити насосні агрегати”, - зазначається в повідомленні енергопостачальної компанії.

“Київенерго” інформує, що підкачка холодної води – технологічна необхідність діяльності “Київводканалу” для подачі води споживачам. Таку послугу, згідно з законодавством, компанія отримує від “Київенерго”. Витрати на експлуатацію насосного обладнання для підкачування холодної води закладені в тарифі на воду, який сплачують споживачі. Однак “Київводоканал” тривалий термін не перераховує енергокомпанії ці кошти за послуги, хоча справно отримує їх від населення, стверджують в “Київенерго”.

«Ситуація із тривалою заборгованістю “Київводоканалу” перед “Київенерго” зачіпає інтереси акціонерів “Київенерго”, головним із яких є держава. Таким чином, значні збитки несе не тільки столична енергокомпанія, але й держава. Тому насоси запрацюють тільки з моменту вирішення питань оформлення актів виконаних робіт з боку “Київводоканалу” за три з половиною роки, укладення нового договору та сплати боргу», - заявив голова правління АК «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

Компанія нагадує, що 50% плюс одна акція “Київенерго” належить державі в особі НАК «Енергетична компанія України».

Листи щодо можливості припинення експлуатації насосів АК “Київенерго” направила до керівництва ВАТ “АК “Київводоканал”, Київської міської держадміністрації та прокуратури м. Києва.

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