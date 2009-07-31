Педагогічний університет прийняв документи у Самбірській колонії

Приймальна комісія Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка відвідала Самбірську виховну колонію для неповнолітніх, аби там особисто прийняти документи в абітурієнтів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник апарату міністра освіти і науки Ярина ЯСИНЕВИЧ.

За її словами, міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК з розумінням ставиться до проблем і долі таких дітей. "Ми повинні дати їм шанс стати гідними громадянами, здобути освіту і реалізувати себе в житті чесними правдивими шляхами", - заявила вона.

Я.ЯСИНЕВИЧ висловила сподівання, що участь ув`язнених із Самбірської колонії в конкурсі буде успішною і вони стануть студентами заочного відділення та отримають освіту.

Як повідомляла газета “Високий Замок”, шестеро ув`язнених із Самбірської колонії, які пройшли ЗНО і набрали кількість балів, яка дозволила їм вступати у вищий навчальний заклад, вирішили подати свої документи до вузів. Однак у Дрогобицькому педагогічному університеті, куди керівники колонії повезли документи, категорично відмовилися їх прийняти, бо треба, щоб вступник був присутній особисто. За словами начальника колонії Олега ПАУКА, таким чином виник парадокс: більшість вступників, які восени звільняються і сподіваються, що стали студентами дистанційної форми навчання, студентами стати не можуть.