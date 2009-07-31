Голова Севастопольської міськради наполягає, що замах готувався

Голова Севастопольської міської Ради Валерій САРАТОВ заявив, що отримав інформацію про підготовку замаху на нього від колишнього працівника спецслужб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Севастопольської міськради.

За словами В.САРАТОВА, він отримав інформацію про підготовлений на нього замах від колишнього працівника спецслужб, «якому не довіряти не можна, тим більше, він ще раз підтвердив свої відомості».

Після цього, зазначив голова міськради, він як «будь-яка нормальна людина, платник податків, написав заяву в нашу міліцію, не роблячи ніяких заяв, не проводячи ніяких прес-конференцій, щоб працівники правоохоронних органів спокійно розібралися за фактом».

Крім того, за словами В.САРАТОВА, «в Києві на прохання представника Управління по боротьбі з організованою злочинністю прокоментував ситуацію, написав відповідну заяву». «Все те, що далі відбулося (очевидно, маються на увазі повідомлення, що з`явилися в ЗМІ з посиланням на джерело в УМВС у місті Севастополі - УНІАН), для мене певною мірою несподіванка, тому що збирала і давала інформацію вже міліція в місті Києві. Чому це було зроблено, коментарі потрібно узяти в неї», - сказав В.САРАТОВ.

Разом із тим, за словами керівника Севастопольської міськради, він «зробив висновок, що заяву написав не даремно». «У даній ситуації питання не в САРАТОВІ, питання в Севастополі, як він повинен жити, за якими принципами і яким буде майбутнє нашого улюбленого міста», - переконаний голова міськради.

Як повідомляв УНІАН, за даними Управління внутрішніх справ МВС України в місті Севастополі, 27 липня В.САРАТОВ направив в місцеву міліцію заяву про те, що на нього готується замах.

Як зазначили в міліції, в заяві голови Севастопольської міськради повідомляється, що йому з декількох джерел стало відомо про підготовку замаху на його життя. Замовником, на думку В.САРАТОВА, є один із високопоставлених чиновників у Севастополі, в заяві він указує прізвище цього чиновника, зазначили в міліції.