Ніяких перепусток "на Кирила" в Почаївській лаврі не буде

В Українській православній церкві спростовують повідомлення про нібито запровадження спеціальних перепусток на служби, що відбудуться у Почаївській лаврі за участю глави РПЦ Патріарха КИРИЛА.

Про це заявив, відповідаючи на запитання журналістів у ході веб-конференції, керівник прес-центру візиту Патріарха КИРИЛА в Україну, прес-секретар Предстоятеля УПЦ протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО.

Він категорично відкинув будь-які чутки з цього приводу і наголосив, що побувати на Службі Божій в храмах Свято-Успенської Почаївської Лаври під час перебування там Патріарха КИРИЛА матиме змогу кожен бажаючий.

Як повідомляв УНІАН, Патріарх КИРИЛ під час візиту в Україну, який триває з 27 липня по 5 серпня, візьме участь у святкових заходах із нагоди 450-річчя принесення на Волинь Почаївської чудотворної ікони Божої Матері та 350-річчя обретіння нетлінних мощів Іова Почаївського.