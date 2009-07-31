Ющенко дав розпорядження підтримати Конкурс пам'яті Горовіца
23:14, 31 липня 2009Суспільство
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Молоді піаністи зберуться у квітні
Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпорядився з метою розширення міжнародних культурних зв`язків, піднесення престижу вітчизняного виконавського мистецтва, підтримки талановитої молоді надати підтримку VIII Міжнародному конкурсу молодих піаністів пам`яті Володимира Горовиця.
Про це йдеться в Розпорядженні Президента на його офіційному сайті.
Черговий конкурс відбудеться 12 – 26 квітня 2010 року в місті Києві.
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