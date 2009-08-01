Міністр: ситуація в українській економіці стабілізувалася

Зміна прогнозу рейтингів України рейтинговим агентством Standard & Poors із «негативного» на «позитивний» свідчить про зростання довіри до країни й про покращення економічних перспектив для України.

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

«Така зміна підтверджує прогрес української економіки в подоланні негативних наслідків світової фінансової кризи. Підсумки першого півріччя засвідчили, що ситуація в українській економіці стабілізувалася й з`явилися перші ознаки її поступового пристосування до зовнішніх шоків», - сказав міністр.

Він зазначив, що сьогодні в Україні спостерігається поступове пожвавлення виробничої діяльності. «Найглибшу точку падіння пройдено, економіка поступово починає рухатися вгору», - підкреслив Б.ДАНИЛИШИН.

Він нагадав, що обсяги промислового виробництва в червні до травня 2009 року зросли на 3,1%, «тоді як у середньому за 2000-2008 роки в цей період відзначалося зростання на рівні 1,4%».

Міністр зазначив, що в першому півріччі ц.р. ціни на споживчому ринку росли майже удвічі повільніше, ніж за відповідний період минулого року (8,6% і 15,5% відповідно), причому динаміка зростання цін на продовольчі товари в 2009 році була майже в 3 рази слабкішою.

Як повідомляв УНІАН, рейтингове агентство Standard & Poor’s переглянуло прогноз по суверенних кредитних рейтингах України з «негативного» на «позитивний». Водночас підтверджено довгострокові й короткострокові кредитні рейтинги України: за зобов`язаннями в іноземній валюті — на рівні «CCC+/С»; за зобов`язаннями в національній валюті — на рівні «В-/С». Крім того, підтверджено рейтинг за національною шкалою — на рівні «uaBBB».

S&P повідомило, що перегляд прогнозу відображає недавній прогрес у реалізації структурних реформ у бюджетному й фінансовому секторах відповідно до умов програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) про надання Україні стабілізаційного кредиту в розмірі 16 млрд. дол., що привело до виплати третього кредитного траншу обсягом 3,3 млрд. дол. на початку цього тижня.