Начальник відділу ДАІ побився з працівником бару: порушено дві справи

Прокуратура Кіровограда порушила кримінальну справу стосовно начальника міського відділу ДАІ Олександра КРИЛОВА за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Інцидент за участю О.КРИЛОВА стався 28 червня цього року в Кіровограді. Начальник ВДАІ побився з підсобним працівником одного з місцевих барів Володимиром НОВОШИЦЬКИМ. За свідченням очевидців, О.КРИЛОВ, одягнений у цивільне, вирішив за допомогою кулаків угамувати компанію, яка гуляла на території літнього пивного майданчика біля будинку чиновника. Під час бійки працівник автоінспекції отримав удар пляшкою по голові.

Одразу після цього випадку прокуратура Кіровського району м. Кіровограда порушила кримінальну справу за фактом спричинення тяжких тілесних ушкоджень О.КРИЛОВУ, а В.НОВОШИЦЬКОМУ пред’явили обвинувачення в нанесенні пошкоджень начальнику міського ДАІ.

Як зазначили в прес-службі обласної прокуратури, конфлікт, що стався на літньому майданчику, набув широкого розголосу, тому для неупередженого розслідування цього інциденту прокурор області Геннадій ТЮРІН доручив передати матеріали справи прокуратурі м. Кіровограда.

Днями судово-медична експертиза встановила, що ушкодження О.КРИЛОВА носили не тяжкий, а легкий характер і викликали короткочасний розлад здоров’я. Відповідно, дії В.НОВОШИЦЬКОГО підлягають під кваліфікацію за ч.2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). У зв’язку з новими обставинами міська прокуратура змінила В.НОВОШИЦЬКОМУ запобіжний захід із утримання під вартою на підписку про невиїзд.

Про затримання О.КРИЛОВА повідомлень не надходило. Після інциденту він перебував у лікарні, а потім пішов у відпустку.