Корабельна аварія поблизу Швеції: моряки з України та РФ загинули

Підрозділи шведських рятувальників, які брали участь у пошуку шістьох моряків, - чотирьох росіян і двох громадян України, - норвезького судна "Лангеланд", яке затонуло біля західного побережжя Швеції, закінчили роботу. "Поверхню моря, острови і скелі в районі добре обстежили. Продовжувати пошук не має сенсу", - мовиться в інтернет-блозі Судноплавного відомства, передає ІТАР-ТАРС.

"Можливість знайти когось в живих після трагедії вважається вичерпаною, і справа передається поліції", - пише у підсумку Судноплавне відомство.

Сьогодні вранці за допомогою ехолота рятувальникам вдалося визначити можливе місцеположення затонулого судна на глибині 108 м. Опущений у це місце зонд передав нечітке зображення. В цей час Берегова охорона готує до спуску - як тільки дозволять погодні умови - дистанційно керованого підводного робота.

Згідно з інформацією шведської Берегової охорони, судно "Лангеланд" у лютому 2007 року вже сідало на мілину недалеко від міста Ландскруна на південно-західному узбережжі Швеції.

"Судно одержало чимало нарікань з приводу безпеки на його борту. Тоді йому не дозволяли залишити порт протягом двох днів. У липні того ж року в Гетеборзі інспекція виявила 13 порушень - відносно пожежної безпеки, рятувальної техніки і знань екіпажу щодо дій під час НС", - повідомив відповідальний у зв`язках з пресою Центральної диспетчерської з порятунку на морі Петер Ліндквіст. Причини катастрофи розслідуватимуться норвезькою і шведською комісіями з надзвичайних подій.

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