Міськрада Севастополя виділила ділянки п'ятьом релігійним громадам

Севастопольська міська рада приділяє велику увагу питанням передачі в оренду землі релігійним громадам й організаціям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської міської ради, про це заявив журналістам голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ.

За його даними, «за час своєї каденції міськрада виділила 7 земельних ділянок під будівництво й обслуговування православних храмів».

«Зокрема, земельні ділянки в орендне користування одержали громада Святого праведного воїна Федора Ушакова, релігійна громада в ім`я Святого страстотерпця Царя Миколи II, релігійна організація «Релігійне всесвятське товариство Української Православної Церкви Московської Патріархії», церковно-приходська громада Святителя Миколи й релігійна громада в ім`я Святого сповідника Романа Української Православної Церкви», - повідомив В.САРАТОВ.

У 2006 році міськрада ухвалила рішення про виділення землі для будівництва Православного центру. Під час візиту до Севастополя Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА відбудеться освячення каменя, який буде закладено у фундамент споруджуваної будівлі, повідомили в прес-службі.