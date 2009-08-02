Завтра тепло і без істотних опадів

Завтра, 3 серпня, на території України очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вдень у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, у південній частині та на Закарпатті 16-21°; вдень 26-32°.

Завтра у Києві та Київській області без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 12-17°, вдень 26-30°; у Києві вночі 14-16°, вдень 28-30°.