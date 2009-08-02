У Криму другий день штормове попередження

Кримське Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій другий день поспіль попереджає про можливе погіршення погодних умов у автономії.

«2 серпня місцями на території Кримської автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер, 15-20 метрів за секунду», – говориться в штормовому попередженні кримського Головного управління МНС.

Як передає кореспондент УНІАН, у Сімферополі та Євпаторії сьогодні в першій половині дня було ясно і тепло.