У Криму другий день штормове попередження

14:28, 02 серпня 2009
Суспільство
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Зливи, грози, шквальний вітер

Кримське Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій другий день поспіль попереджає про можливе погіршення погодних умов у автономії.

«2 серпня місцями на території Кримської автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер, 15-20 метрів за секунду», – говориться в штормовому попередженні кримського Головного управління МНС.

Як передає кореспондент УНІАН, у Сімферополі та Євпаторії сьогодні в першій половині дня було ясно і тепло.

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