У Криму другий день штормове попередження
14:28, 02 серпня 2009Суспільство
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Зливи, грози, шквальний вітер
Кримське Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій другий день поспіль попереджає про можливе погіршення погодних умов у автономії.
«2 серпня місцями на території Кримської автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер, 15-20 метрів за секунду», – говориться в штормовому попередженні кримського Головного управління МНС.
Як передає кореспондент УНІАН, у Сімферополі та Євпаторії сьогодні в першій половині дня було ясно і тепло.
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