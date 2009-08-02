Пожежа знищила 100 тонн сіна

Пожежа в селищі Іваничі Волинської області, що виникла вчора о 20.45 на території ТОВ „Вільна Україна”, знищила близько 100 тонн сіна та пошкодила дах телятника на площі близько 150 м2.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Сьогодні о 06.30 двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.