Працівника банку звільнили за спротив грабіжникові

Службовця одного з відділків банку Key Bank у Сіеттлі на заході США звільнили за те, що він чинив опір грабіжникові і затримав його до прибуття поліції, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

30-річний Джим Ніколсон був за стійкою, коли з`явився грабіжник і зажадав віддати йому гроші. Чоловік спробував схопити зловмисника, але той вирвався і вибіг з приміщення. Службовець побіг за ним.

Ніколсон переслідував грабіжника кілька кварталів і нарешті затримав, збивши того з ніг, за допомогою перехожого. Як з`ясувалося, нападник не був озброєний.

Журналістам службовець розповів, що знає про вимогу служби безпеки банку не чинити опір грабіжникам і виконувати всі їх вимоги. Проте, за словами Ніколсона, він піддався інстинкту.

Відважний співробітник був звільнений вже наступного дня. У Key Bank від коментарів відмовилися.