У США є імовірним підвищення податків для середнього класу

Міністр фінансів США Тімоті Гейтнер не виключив підвищення податків для середнього класу, повідомляє американський телеканал ABC News. В інтерв`ю телеканалові Т.Гейтнер заявив, що ключовою умовою відновлення економіки є скорочення бюджетного дефіциту, і це завдання "вимагатиме дуже непростого вибору".

Під час передвиборчої кампанії президент США Барак Обама обіцяв, що не збільшуватиме податки для 95% американців. Проте підвищення податків лише для заможних громадян буде недостатньо для скорочення дефіциту до комфортного рівня, особливо на тлі перебудови національної системи охорони здоров`я, попереджають американські експерти.

Коментуючи стан економіки, Т.Гейтнер зазначив наявність "ознак слабшання рецесії", проте безробіття в США, за його словами, як і раніше "дуже високе".

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