У тернопільських гуртожитках народу в 4 рази більше, ніж "за паперами"

У Тернополі кількість фактичних мешканців у колишніх відомчих гуртожитках в 4 рази перевищує кількість прописаних.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії, зазначивши, що це було виявлено під час інвентаризації 24-х гуртожитків, які були передані на баланс міста від ВАТ “Текстерно” та ВАТ “Тернопільський комбайновий завод”.

Під час інвентаризації перевіряли документацію, інвентарні справи, з’ясовували законність поселення, термін проживання та кількість прописаних мешканців, дотримання норм житлового законодавства. Виявилось, що у переданих гуртожитках кількість тих, хто фактично проживає, в середньому у 4 рази перевищує кількість прописаних. Встановлено чимало фактів відсутності документів на поселення, здійснення самочинних добудов, перепланувань, самозахоплень помешкань. Зокрема, в одному з колишніх гуртожитків комбайнового заводу 25 осіб самовільно зайняли 29 кімнат.

Відтак інвентаризаційна комісія отримала завдання упорядкувати списки мешканців, які формально та фактично проживають у гуртожитках, а також вивчити питання узаконення перепланувань та добудов. Після вирішення усіх виявлених проблем, повідомили в міськраді, стоятиме питання про приватизацію мешканцями їхніх помешкань у гуртожитках.

Довідка УНІАН. У комунальну власність міста підприємствами передано 24 гуртожитки: 18 від ВАТ “Текстерно”, 6 від ВАТ “Тернопільський комбайновий завод”. Ще 62 відомчі гуртожитки поки не прийняті у комунальну власність міста.