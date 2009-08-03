Прокуратура поновила права понад 3 тисяч дітей

У Житомирській області за півроку прокуратура поновила права понад 3 тис. дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

"На захист цих дітей порушено 33 кримінальні справи, внесено близько 700 документів прокурорського реагування, до різних видів відповідальності притягнуто до 300 винних у порушеннях прав дітей посадових осіб", - сказала старший помічник прокурора Житомирської області Діана АЛХІМОВА.

За її словами, у сфері соціального захисту відновлено права майже 2 тис. дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, яким виплачено понад 2 млн. грн. заборгованої компенсації на харчування.

"Завдяки вжитим заходи вдалось виявити порушення кримінального характеру щодо позбавлення дітей права на житло, нецільового використання коштів, призначених для утримання дітей", - наголосила помічник прокурора Житомирської області.

Зокрема, Д.АЛХІМОВА поінформувала, що прокурором Романівського району порушено кримінальну справу стосовно чоловіка, який шляхом обману позбавив дитину-сироту права на житло. Досудове слідство по цій справі триває.