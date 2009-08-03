Хто купить право будувати новий аеровокзал у Львові?

06:19, 03 серпня 2009
Суспільство
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Таких умов Україна ще не пропонувала

Міністерство транспорту і зв`язку України оголошує аукціон із залучення інвесторів для будівництва нового аеровокзалу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів», повідомляє офіційний сайт відомства.

Загальна сума інвестицій становить орієнтовно 1 млрд. 107 млн. 784 тис. 569 грн.

Початкова сума платежу за придбання права на укладення інвестиційного договору становить 1 млн. грн., гарантійний внесок аукціону - 100 тис. грн. (сплачується претендентом на відповідний розрахунковий рахунок аеропорту і повертається після проведення аукціону всім, окрім переможця аукціону).

Для участі в аукціоні претендент на перемогу повинен сплатити гарантійний внесок, подати заяву про участь в аукціоні та аукціонну пропозицію відповідно до вимог, які будуть надіслані учасникам аукціону разом з проектом договору та техніко-економічним обґрунтуванням, а також має відповідати кваліфікаційним вимогам до претендентів.

Серед кваліфікаційних вимог до претендентів – досвід у реалізації подібних інвестиційних проектів і наявність професійних кадрів; досвід управління комплексами аеропортів не менший, ніж три роки; наявність кваліфікованого управлінського персоналу для забезпечення будівництва і експлуатації об`єкту інвестування; прибуткова фінансово-господарська діяльність впродовж останніх трьох років; можливість забезпечити належне фінансування інвестиційного проекту (банківські гарантії, виписки з рахунків в банках тощо) і сплата запропонованої суми платежу за придбання права на укладення інвестиційного договору.

Кінцевий термін прийому заявок і необхідних матеріалів від претендентів – до 12 серпня 2009 року. Кінцевий термін прийому пропозицій учасників – до 4 вересня 2009 року. Датою прийому документів вважається дата реєстрації їх у Мінтрансі.

Проведення аукціону заплановане на 9 вересня 2009 року о 10.00 у міністерстві.

Аукціон оголошено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня т.г. № 763 «Деякі питання залучення інвестицій для будівництва нового аеровокзалу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів».

Як повідомляв УНІАН, постанова Кабінету Міністрів України № 763 від 22 липня ц.р. передбачає затвердження порядку проведення аукціону із залучення інвесторів для будівництва нового терміналу і управління державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Львів».

Інвестор отримає повноцінне право власності на зведений за його кошти термінал, і з ним буде підписаний договір щодо управління державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Львів». Подібні умови залучення інвестора для розвитку державного стратегічного об`єкту у сфері цивільної авіації вперше застосовуватимуться в Україні. У самому тексті постанови не фіксується конкретна кошторисна вартість проекту, що дає можливість інвесторові, який переможе в аукціоні, взяти участь в узгодженні цих питань у процесі укладення з ним договору.

Проект нового терміналу, розроблений компанією «Тебодін», є мобільним і передбачає як розширення, так і зменшення загальної площі будівлі із збереженням при цьому необхідної пропускної спроможності аеровокзалу – 1000 пас./год. Можливі зміни площі терміналу пов`язані з відповідними змінами його кошторисної вартості.

Генеральний директор ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» Олександр ЗАГРЕВА в травні ц.р. зазначав, що орієнтовно наприкінці червня визначатимуть інвестора будівництва терміналу, а в липні планується підписання інвестиційної угоди. На кінець вересня заплановано початок будівництва, а в жовтні 2011 року його планується завершити.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Львів» розташований на південно-західній околиці Львова. Аеродром був збудований до 1940 року для експлуатації легких типів літаків. Був неодноразово реконструйований. Аеродром аеропорту «Львів» має одну злітно-посадочну смугу класу В зі штучним покриттям розміром 2510х45 м.

На сьогодні пропускна спроможність існуючого терміналу в Львівському аеропорту становить 200 пас./год., включаючи міжнародний сектор. Загальна площа двох споруд 6700 кв. м. Згідно з представленим у травні ц.р. проекту реконструкції, майбутній термінал зможе пропускати 1000 пас./год., а при необхідності – більш як 2000 пас./год. Також проект передбачає будівництво чотириповерхового гаража на 400 паркувальних місць, відкритого паркінгу на 900 паркувальних місць. Планується, що його загальна площа становитиме 39 тис. кв. м.

 

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