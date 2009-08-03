Новий генсек НАТО визначиться з Україною після виборів

Новий генсек НАТО Андерс Фоґ Расмуссен прихильно ставиться до України. Утім, гучних заяв щодо українського питання від нового лідера альянсу очікувати не варто до закінчення в Україні президентських виборів.

Зовнішньополітична позиція Данії, уряд якої донедавна очолював Расмуссен, є позитивною, відвертою та союзницькою щодо України. Тому українська сторона може очікувати сприяння в просуванні до НАТО, вважає політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

Утім, за його словами, здебільшого генсеки альянсу не надто впливають на позицію НАТО, оскільки всі доленосні рішення приймаються колективно на самітах альянсу. «Нині позиція НАТО прихильна до членства України. Але вони не можуть зробити замість нас нашу внутрішню роботу всередині країни. Тому альянс чекатиме визначеності зовнішньополітичного вектора країни після президентських виборів і вже тоді запропонує Україні нову модернізовану стратегію відносин з НАТО», - наголосив Горбач.

Здебільшого ключові позиції модернізованої стратегії Україна-НАТО залежатимуть від нової глобальної концепції існування самого альянсу, яку має виробити НАТО за керівництва нового генерального секретаря.

Німецька хвиля