Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,89 грн./дол., продають – по 8,03 грн./долл. (курс майже не змінився порівняно з 2 серпня).

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,84-7,95 грн./дол., з продажу – 7,97-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,4% порівняно з 2 серпня і становить 11,20 грн./євро, продажу – на 0,9%, до 11,47 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,10-11,31 грн./євро, з продажу – в межах 11,35-11,56 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 2 серпня знизився на 1,2% і становить у середньому 0,2383 грн./рубль, курс продажу – підвищився на 0,3%, до 0,2567 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,205-0,25 грн./рубль, з продажу – 0,25-0,27 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить сьогодні 7,86 грн./дол., продажу – 8,02 грн./долл. Курс трохи змінився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,84-7,90 грн./дол., з продажу – 7,97-8,05 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,8% порівняно з 2 серпня і становить 11,19 грн./євро, продажу – на 1,3%, до 11,46 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,15-11,29 грн./євро, з продажу – в межах 11,40-11,53 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 2 серпня знизився на 2,4% і становить у середньому 0,2342 грн./рубль, курс продажу – трохи знизився, до 0,2598 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,205-0,25 грн./рубль, з продажу – 0,255-0,27 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Правекс-банк»: долар США – 7,85/8,03 грн., євро – 11,05/11,35 грн., рубль – 0,21/0,255 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,80/8,05 грн., євро – 10,80/11,70 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 7,85/7,95 грн., євро – 11,10/11,30 грн., рубль – 0,243/0,253 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 3 серпня, становить: гривні до долара США – 7,6991, до євро – 10,884988, до російського рубля – 0,24714.