Помер Пан Зюзя (фото)

Не стало знаменитого актора Зіновія Високовського. Артист, який прославився роллю Пана Зюзі в легендарному "Кабачку 13 стільців", помер в Боткінській лікарні сьогодні вночі. 76-річного Зіновія Мойсейовича доставили в клініку у важкому стані. Йому терміново був потрібний гемодіаліз. Проте зусилля лікарів виявилися марними. Свої співчуття близьким артиста висловив президент РФ Дмитро Медведєв, - про це повідомила його прес-служба.

Эхо Москвы