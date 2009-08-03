Помер Пан Зюзя (фото)
11:41, 03 серпня 2009Суспільство
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Не стало Зіновія Високовського
Не стало знаменитого актора Зіновія Високовського. Артист, який прославився роллю Пана Зюзі в легендарному "Кабачку 13 стільців", помер в Боткінській лікарні сьогодні вночі. 76-річного Зіновія Мойсейовича доставили в клініку у важкому стані. Йому терміново був потрібний гемодіаліз. Проте зусилля лікарів виявилися марними. Свої співчуття близьким артиста висловив президент РФ Дмитро Медведєв, - про це повідомила його прес-служба.
Эхо Москвы
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