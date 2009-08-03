Патріарха Кирила таки чекають у Рівному

Біля Свято-Воскресенського собору в Рівному кілька тисяч людей очікують на Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА, який нібито має заїхати сюди по дорозі з міста Корець у село Городок.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріти Патріарха вийшли як його прихильники, так і невелика група опонентів, які тримають державні прапори України та прапори Української народної партії. Вони тримають гасла зі зверненнями до Патріарха щодо створення єдиної помісної української православної церкви.

На фасаді приміщення єпархії Української православної церкви Київського патріархату, яка розташована поруч із собором, вивішено велике гасло: «Україні – єдину Помісну православну церкву» за підписом Юрія КОСТЕНКА, голови УНП. На цьому ж плакаті слова Тараса Шевченка: «Борітеся – поборете!».

Поки що немає офіційної інформації про те, що Патріарх КИРИЛО заїде у Свято-Воскресенський собор.

Серед тих, хто очікує на його приїзд, - журналісти, в тому числі й російські, які висвітлюють візит Патріарха в Україну, а також кілька десятків священнослужителів УПЦ.

Як повідомляв УНІАН, західноукраїнська частина візиту глави Російської православної церкви мала початися з Рівне, однак, як пояснив голова Синодного інформаційного відділу Московської патріархії Володимир ЛЕГОЙДА, маршрут було змінено "через неодноразові настійні рекомендації і сповіщення влади".

Літак з Патріархом на борту замість Рівне приземлився в Києві, після чого глава РПЦ автомобілем попрямував до міста Корець (Рівенської області) в Свято-Троїцький монастир, який перебуває у прямому підпорядкуванні Патріарху.

Сьогодні вранці Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ відслужив божественну літургію у Свято-Троїцькому ставропігальному монастирі у місті Корець Рівненської області.