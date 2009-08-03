Як змінилася вартість житла на вторинному ринку Києва (по районах)

На вторинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у липні ц.р. зросла на 1,69% (25 дол.) – до 1520 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1129 дол./кв. м, найдорожчим, – Печерський, де середня ціна продажу становила 2546 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Голосіївському – на 2,1% (32 дол.) – до 1538 дол., Деснянському – на 3,16% (36 дол.) – до 1182 дол., Святошинському – на 3,3% (40 дол.) – до 1265 дол., Оболонському – на 1,63% (24 дол.) – до 1518 дол., Печерському – на 1,34% (34 дол.) – до 2546 дол., Дарницькому – на 2,68% (29 дол.) – до 1129 дол., Солом’янському – на 1,15% (8 дол.) – до 1368 дол., Шевченківському – на 1,01% (34 дол.) – до 1945 дол. за 1 кв. м, Дніпровському, – на 0,16% (2 дол.) – до 1221 дол. і Подільському районі – на 0,89% (12 дол.) – до 1391 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказано за результатами реальних угод.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку Києва за квітень-червень ц.р. знизилася на 10,59% (177 дол.) – до 1494 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку