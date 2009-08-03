УПЦ КП планує хресний хід та молебень під Почаївською Лаврою

Представники Української православної церкви Київського патріархату 5 серпня планують провести хресну ходу та молебень під стінами Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив настоятель тернопільського Свято-Троїцького духовного центру, протоієрей Анатолій ЗІНКЕВИЧ.

За його словами, молебень проводитиметься з метою продемонструвати Патріарху Московському і всієї Русі КИРИЛУ, що в Україні є чимало людей, які хочуть мати українську помісну православну церкву, і щоб він поводився як гість, а не як господар на українській землі.

“Наразі ми бачимо, що чимало його висловлювань є провокативними, нетолерантними і виходять за рамки етикету”, – зауважив А.ЗІНКЕВИЧ.

За його словами, участь у хресній ході візьмуть усі три архієреї УПЦ КП з Тернопільщини, Волинський архієпископ МИХАЙЛО, архієпископ Рівненський ЄВСЕВІЙ, владики з Івано-Франківщини ІОСАФ та ІОАН, архієпископи Хмельницький АНТОНІЙ та Дрогобицький МАТВІЙ.

Також в заходах, крім представників духовенства та прихожан, візьмуть участь представники козацьких організацій. За словами А.ЗІНКЕВИЧА, кожна парафія також організовуватиме приїзд бажаючих на місце молебню. Він прогнозує, що загалом у хресній ході та молебні візьмуть участь 20-30 тис. осіб.

Хресна хода, за його словами, розпочнеться 5 серпня о 8.30 біля церкви Андрія Первозванного УПЦ КП, яка ще будується.

“Звідти 300 м до центру Почаєва ми пройдемо хресною ходою, після чого відправимо молебень. Щоб не було сутичок, молебень ми відправлятиме збоку від Почаївської Лаври, неподалік пам’ятника Т.Шевченку, не перешкоджаючи входу чи виходу з центральної брами Лаври. Ми спеціально все готували таким чином, щоб маршрут нашої ходи не перетинався з можливими заходами, які відбуватимуться за участю паломників, котрі приїдуть на зустріч з Патріархом КИРИЛОМ, щоб не було сутичок чи провокацій”, – наголосив протоієрей.

Він також зауважив, що, як голова ініціативної групи “Українські святині – українському народу”, у 2003 році організовував зібрання патріархів Української греко-католицької церкви, УПЦ КП та Української автокефальної церкви, які підписали звернення до керівництва держави та Верховної Ради з вимогою не допустити передачі Почаївської Лаври представникам УПЦ МП.

“Завдяки міжнародній спільноті максимум, чого ми добилися, – Лавру не віддали повністю, а надали в оренду на 49 років. І зараз там монахи на українській землі за українські гроші нав’язують російську політику. Але раз ми сьогодні не можемо помолитися в Лаврі, то ми помолимося під Лаврою”, – сказав А.ЗІНКЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛО планує завершити свій візит до України 5 серпня відвідинами Свято-Успенської Почаївської Лаври.