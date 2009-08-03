У Львові внаслідок буревію травмовано трьох осіб

У Львові сьогодні внаслідок буревію постраждали троє осіб, які з різними травмами госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в результаті сильної зливи з градом, яка супроводжувалася поривами шквального вітру на вулицях Львова повалено десятки дерев. Внаслідок падіння дерев пошкоджено контактні лінії електромереж, автомобілі та будівлі.

До ліквідації наслідків негоди задіяно понад 70 рятувальників та 15 одиниць спеціальної техніки МНС.

Зокрема, на вулиці Городоцькій, 159, проведено роботи зі спуску дощових вод і звільнення 9 осіб, які не могли вийти з ювелірної крамниці, розташованої на цокольному поверсі будівлі.