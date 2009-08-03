Замовники вбивства Гонгадзе можуть не хвилюватися

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО впевнена, що оприлюднена в деяких ЗМІ інформація стосовно того, що колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ дав вичерпну інформацію у справі про вбивство Георгія Гонгадзе, має «мало спільного з реальними фактами».

Про це вона заявила в інтерв’ю УНІАН.

«Ця заява або інформація – одна з тих, щоб збільшити напруженість в розслідуванні справи… Наскільки я поінформована про перебіг слідства, ця заява має мало спільного з реальними фактами, і є технологічною політизацією процесу», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 3 серпня, деякі ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що у правоохоронців є вичерпні письмові покази О.ПУКАЧА у справі Г.Гонгадзе, що він назвав усіх замовників убивства і тих, хто віддавав накази.