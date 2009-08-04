СБУ та Інститут національної пам’яті Польщі підписали договір

Служба безпеки України та Інститут національної пам’яті Республіки Польща сьогодні у Києві підписали Договір про співробітництво в архівній галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, Договір підписано на виконання домовленостей між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ про співпрацю в архівній галузі.

Цей Договір є черговим кроком в реалізації указу Президента України “Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні” від 23 січня 2009 року.

Підписана угода дозволить розширити сферу співробітництва, започаткувати нові його форми, зокрема використання сучасних інформаційних технологій – створення електронних копій розсекречених документів, формування цілісних банків архівних матеріалів щодо спільної історії двох країн та забезпечення вільного доступу усіх зацікавлених осіб, насамперед учених, журналістів, студентської молоді, до об’єктивної інформації про голодомори в Україні та злочини тоталітарних режимів 1917-1991 років.

Договір підписали голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО та голова Інституту національної пам’яті Республіки Польща Януш КУРТИКА.

Підписання Договору відбулося у приміщенні Інформаційно-довідкового залу (відкритого електронного архіву) Служби безпеки України, який було відкрито у Києві 2 жовтня 2008 року на виконання указу Президента України щодо всебічного вивчення та об’єктивного висвітлення історії українського народу. 31 липня ц.р. відкриттям інформаційно-довідкової зали при УСБУ у Полтавській області завершено масштабну роботу Служби безпеки зі створення відкритих електронних архівів в усіх областях України та м.Севастополі.

Також сьогодні відбулися переговори між В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ та Я.КУРТИКОЮ.

Як наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, “СБУ не боїться незручних тем з нашої спільної історії, доказом чого є публікація архівних матеріалів про українсько-польський конфлікт на Волині під час Другої світової війни, а також про переселення українців у Польщі в рамках акції “Вісла” у 1947 році. Шлях до історичної правди завжди непростий, але за ці роки ми разом здолали чимало труднощів не тільки у пошуку відповідних архівних документів, а й у виробленні об’єктивного бачення складних і суперечливих сторінок нашої історії”.

У свою чергу, Я.КУРТИКА підкреслив, що співпраця СБУ та Інституту національної пам’яті Польщі має прагматичний і конкретний характер. “Диктатура комунізму і період диктатури комунізму повинен досліджуватись, тому що ми всі знаємо, якими небезпечними цей період і ця диктатура були для нас”, - сказав він. За словами Я.КУРТИКИ, підписана сьогодні угода сприятиме не тільки обміну документами між архівом СБУ та Інститутом національної пам’яті Польщі, а й розвитку міждержавних відносин між Україною та Польщею.

У ході зустрічі сторони зазначили, що результатом багаторічного тісного співробітництва СБУ та ІНП РП є створення унікального видання “Польща та Україна у 1930-1940-х роках. Невідомі документи з архівів спеціальних служб”. Протягом 1995-2009 років опубліковано вже сім томів спільного видання, нині завершується підготовка 8-го тому “Великий терор в Україні: польська операція 1937-1938 років”. Найближчим часом буде видано ще декілька томів, зокрема про діяльність ОУН і УПА на теренах Польщі у 1939-1950-х роках. Готується до друку спільний документальний альбом про Чорнобильську трагедію та її наслідки, повідомили у прес-центрі СБУ.