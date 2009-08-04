Україна продала США три винищувачі

Україна в 2008 р. продала 34 танки Т-72, зокрема 33 танки до Кенії і один - до Грузії. Про це йдеться в звіті країни для Реєстра звичайних озброєнь ООН.

Грузія купила 15 українських БМП-1 і 25 БТР-70, США - одну БМП-3, Ірак - 4 броньованих евакуаційних машини БРЕМ, Азербайджан - 32 БТР-70, Чад - 80 БМП-1 і 8 БТР-3Е. Азербайджан імпортував 18 самохідних гаубиць 2C1 "Гвоздика", Ізраїль - одну, а Кенія - шість реактивних систем залпового вогню БМ 21 "Град", Латвія - самохідну установку ІСУ-152.

До США продали навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ і два навчально-бойові винищувачі Су-27УБ. Естонія купила сім літаків Л-39, Конго - один Ан-12ВК, ПАР - один Л-39, Чад - три штурмовики Су-25. Два вертольоти Мі-24 купив Чад, три - Нігерія.

Азербайджан купив 21 авіаційну ракету Р-27, 3 пускових установки 9П129-1М до комплексу "Точка-У" і 10 пускових механізмів до ПЗРК "Стріла-3". США імпортували ракети і пускові механізми до ПЗРК "Ігла-1", "Стріла-2М" і "Стріла-3".

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