Негода залишила без світла 131 населений пункт України

Постраждали 7 областей

Внаслідок складних погодних умов, зокрема, дощу, шквалистих поривів вітру та спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, у 7 областях України сталося знеструмлення 131 населеного пункту. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у Львівській області без електропостачання залишились 32 села, Рівненській – 23, Вінницькій – 19, Хмельницькій – 19, Тернопільській – 14, Волинській – 14 та Івано-Франківській – 10. Електропостачання відновлюють аварійні бригади обленерго.

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