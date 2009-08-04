Парфененко назвав «коник» Фонду держмайна

"Коником" Фонду державного майна України є приватизація об`єктів, а не управління державною власністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов`язку голови ФДМУ Дмитро ПАРФЕНЕНКО сьогодні під час інтернет-конференції на порталі ЛІГА.net.

За його словами, «Фонд держмайна не наполягає на передачі йому в управління нових об`єктів». Держвласністю повинна управляти держава у вигляді галузевих міністерств, які набагато краще за Фонд розбираються в специфіці діяльності того або іншого підприємства, вважає Д.ПАРФЕНЕНКО.

Він повідомив, що на сьогоднішній день в управлінні Фонду держмайна перебуває 691 ВАТ з державною часткою, з них 209 господарських товариств мають контрольний пакет акцій і більше.