Тимошенко закликала аграріїв не віддавати врожай спекулянтам

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає аграріїв користуватися послугами Аграрного фонду, а не зернових посередників.

Як повідомили УНІАН в Управлінні Кабінету міністрів України у зв`язках із ЗМІ, про це йдеться у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО до селян.

“Ми почали збирати врожай значно раніше, ніж торік, тому сьогодні ми йдемо з випередженням порівняно з минулим роком. Не мені вам розповідати, що найголовніша проблема, з якою ви стикаєтеся зараз – це те, що пропозиція зерна на ринку значно вища, ніж попит. Як наслідок, в цей час починають потужно працювати спекулянти, які в цей момент хочуть за безцінь скупити у вас урожай. Я звертаюся до вас особисто, щоб сказати: так не має бути. Ви не маєте продавати ділкам свій врожай, вирощений потом і кров’ю, за смішні ціни. І моє завдання як прем’єр-міністра України – захистити вас від обману”, - заявляє Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Аграрний фонд вже приступив до закупівлі зерна в заставу. “Уряд своєю постановою встановив закупівельні ціни на зерно, які приблизно на 30-40% більші, ніж спекулятивна ціна, яку зараз пропонують на ринку зернотрейдери. Для того, щоб ви не продавали сьогодні зерно за бросовими цінами, ми пропонуємо віддати частину врожаю до Аграрного фонду за так званими заставними цінами - це 60% від закупівельної ціни, визначеної міністерством. При цьому ви не втрачаєте власності на зерно, воно залишається вашим! Його можна буде забрати в будь-який момент, коли зерно на ринку буде мати найкращу ціну”, - пояснює прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що держава застрахувала ризики аграріїв навіть на той випадок, якщо з якихось причин ціна на зерно на осінь не зросте. “Це означає, що в будь-який момент, коли ви захочете продати зерно, яке вже є в заставі в Аграрному Фонді, держава купить його за визначеною зараз закупівельною ціною. Тоді вже власником зерна стане держава”, - вважає вона.

Прем’єр-міністр також нагадала, що уряд максимально спростив процедуру оформлення продажу зерна до Аграрного фонду. “Отже, тепер, щоб продати зерно, вам треба звернутися до відділення Аграрного Фонду у вашому регіоні, написати заявку і принести лише 4 документи: виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; просте чи подвійне складське свідоцтво або складську квитанцію чи видаткову накладну; посвідчення про якість зерна (сертифікат якості Державної хлібної інспекції)”, - повідомляє Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, за її словами, уряд встановив контроль за роботою Аграрного Фонду. “Це Урядова гаряча лінія – 8-800-507-30-90 – куди ви можете дзвонити щодня з 8 до 21 години, залишати там свої заявки на продаж зерна чи повідомляти про проблеми, які виникають у спілкуванні з Аграрним Фондом. Через 5 днів наш колл-центр передзвонить тому, хто давав заявку, і якщо за цей час Аграрний фонд не оформив всі документи і не закупив зерно у аграріїв, у його керівництва будуть проблеми, це я вам гарантую!”, - наголошує глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО також додала, що змогла переконати уряд дозволити купувати зерно в тому числі на несертифікованих складах. “Крім того, є тверда домовленість про те, що Аграрний Фонд не буде вибирати, в кого купувати зерно, а в кого ні. Поступила заявка – її мають виконати. Тобто держава купуватиме зерно по мірі надходження заявок. І саме тому важливо, щоб ці заявки ви швидко подали”, - підкреслила глава уряду