АМК: заправки WOG зловживали монополією на трасі Київ-Чоп

Житомирське обласне відділення Антимонопольного комітету України (АМК) порушило справу щодо ТОВ «ТД «Континіум-Галичина» (АЗС під ТМ ) за ознаками зловживання монопольним становищем.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Наголошується, що як з`ясувало відділення, оператор встановив економічно необгрунтовані ціни на бензин на АЗС, розташованих на трасі Київ-Чоп у межах Житомирської області.

Ведеться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня АМК доручив своїм регіональним відділенням перевірити обгрунтованість підвищення цін на нафтопродукти. Зокрема, розслідування стосувалося найбільших операторів – ВАТ «Укрнафта», ТОВ «ТНК-ВР Комерс», ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», ЗАТ «ЛИНИК», ТОВ «Паралель-М ЛТД», ТОВ «ТД «Континіум-Галичина», ВАТ «Концерн «Галнафтогаз», ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ», ЗАТ «Укртатнафта», ТОВ «НК Альфа-нафта», ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ВАТ «НПК Галичина» і тих підприємців, які мають ринкову частку на регіональних ринках бензинів і дизельного палива.

Впродовж 2008 року органи АМК припинили понад 300 порушень конкурентного законодавства, здійснених підприємцями, які працюють на ринках нафтопродуктів.