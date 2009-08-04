Долар на міжбанку скаче

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9220/7,9245, до 12:00 ціни знизилися – 7,8960/7,9180. На час закриття торгів цінові рівні зросли - 7,9485/7,9840 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 15:50 Нацбанк оголосив про продаж валюти за курсом 7,7500.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2537/0,2553, до 12:00 ціни впали - 0,2535/0,2545. На час закриття ціни піднялися - 0,2541/0,2550.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,1350 (-0,0352).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,4370/1,4440.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,3910/11,4540, до 12:00 ціни пішли вниз - 11,3670/11,4025. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH зросли - 11,4310/11,4820.

За даними Національного банку України, переданими агентству УНІАН, середньозважений курс сьогоднішніх торгів доларом становив 774,81 грн. за 100 дол.

У Нацбанку також повідомили, що загальний обсяг купівлі валюти на міжбанку в доларовому еквіваленті становив 335,487 млн. дол., продажу – 303,739 млн. дол., зокрема.: купівля долара – 178,087 млн. дол., продаж – 168,584 млн. дол. (курс – 7,7159/7,7821); купівля євро – 72,738 млн. євро, продаж – 61,155 млн. євро (курс – 11,372/11,4113); купівля англійського фунта – 4 млн. 133,8 тис. фунтів, продаж – 4 млн. 173,6 тис. фунтів (курс – 13,428/13,4315); купівля рубля – 482,767 млн. руб., продаж – 347,161 млн. руб. (курс – 2,5313/2,5441 грн. за 10 руб.).